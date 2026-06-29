Feuerwehr Wuppertal

FW-W: Brandschutz wirkt: Feuer in Firma begrenzt

Wuppertal (ots)

In einem Firmengebäude an der Yale-Allee in Vohwinkel hat es am frühen Sonntagmorgen (28.06.) gebrannt. Dank der vorschriftsmäßigen Umsetzung des Brandschutzkonzeptes blieb das Feuer auf ein Gebäudeteil begrenzt. Die Brandmeldeanlage löste gegen 2 Uhr morgens aus, die Feuerwehr wurde automatisch alarmiert. Die Einsatzkräfte stellten vor Ort fest, dass der Verwaltungsbereich der Firma stark verraucht war. In einem der Büroräume brannte es, der Rauch zog in einige direkt angrenzende Räume. Weil die Brandschutztüren in die anderen Gebäudeteile geschlossen waren, breiteten sich Feuer und Rauch nicht weiter aus. Das Feuer selbst war schnell gelöscht. Die Brandursache zu ermitteln, ist Aufgabe der Polizei.

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