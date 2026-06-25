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Feuerwehr Wuppertal

FW-W: Brandrauch zieht in den Treppenraum - Fluchtweg versperrt

Wuppertal (ots)

Am Donnerstagabend um ca. 20:30 Uhr musste die Feuerwehr Wuppertal zur Wasserstraße in Wuppertal-Barmen ausrücken. Dort war es zu einem Brand gekommen, bei dem sich noch Bewohner im Gebäude befanden. Schon auf der Anfahrt konnte der Brandort auf den Keller konkretisiert werden. Dies ging aus weiteren Notrufen hervor. Bei Eintreffen der Feuerwehr war dunkler Brandrauch aus den Kellerfenstern festzustellen. Zugleich war der Rauch auch in den Treppenraum gezogen und versperrte den Bewohnern somit den direkten Fluchtweg. Die Bewohner machten sich an den Fenstern bemerkbar und verhielten sich ruhig. Es wurden verschiedene Maßnahmen parallel eingeleitet. Die Brandbekämpfung im Keller, die Kontrolle des Treppenraums und die Rettung von Personen mit Brandfluchthauben sowie die Rettung einer Familie über die Drehleiter.

Insgesamt wurden sechs Bewohner aus dem Haus gerettet und mit weiteren Personen, die sich bereits vor der Haustür befanden, an den Rettungsdienst übergeben. Alle blieben unverletzt.

Das Feuer konnte schnell lokalisiert und gelöscht werden. Es handelte sich um eine kleine Brandstelle, welche diese massive Verrauchung verursacht hatte. Nach Abschluss der Löschmaßnahmen wurden die einzelnen Wohnungen maschinell belüftet und auf den Eintrag von Schadstoffen kontrolliert. Alle Bewohner konnten in ihre Wohnungen zurückkehren. An der Einsatzstelle befanden sich insgesamt ca. 24 Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes. Der Einsatz war nach ca. einer Stunde beendet. Zur Brandursachenermittlung wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Wuppertal
Leitstelle
Telefon: 0202-563 1111
E-Mail: leitstelle.feuerwehr@stadt.wuppertal.de
https://www.wuppertal.de/feuerwehr

Original-Content von: Feuerwehr Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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