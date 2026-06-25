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Feuerwehr Wuppertal

FW-W: Lange Ölspur in Barmen beseitigt

Wuppertal (ots)

Die Feuerwehr Wuppertal hat in einem mehrstündigen Einsatz eine Ölspur im Stadtteil Barmen beseitigt. Bei einer Kehrmaschine der Wuppertaler Straßenreinigung war gegen 09:30 Uhr ein Schlauch geplatzt, das Fahrzeug verlor eine große Menge Hydrauliköl auf 500 Metern entlang der vielbefahrenen Straße Klingelholl. Weil die Fahrbahn dadurch sehr glatt war, sperrte die Polizei die Straße in Richtung Westen für den Verkehr. Das Spezialfahrzeug der Feuerwehr Wuppertal stand nicht zur Verfügung, deswegen gab es bei der Beseitigung der Ölspur Unterstützung von der Feuerwehr Remscheid. Außerdem half ein privates Unternehmen bei der Reinigung der Straße. Den Bereich, an dem die defekte Kehrmaschine liegengeblieben war, reinigte der Umweltschutzzug der Freiwilligen Feuerwehr. Der Einsatz endete um 14:20 Uhr.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Wuppertal
Pressestelle
Telefon: 0202-563 1890
E-Mail: pressestelle.feuerwehr@stadt.wuppertal.de
https://www.wuppertal.de/feuerwehr

Original-Content von: Feuerwehr Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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