Feuerwehr Wuppertal

FW-W: Partybus brennt auf Autobahn

Wuppertal (ots)

Am Samstagabend gegen 22:30 Uhr wurde der Feuerwehrleitstelle ein brennender Bus auf der Autobahn 1 in Fahrtrichtung Köln gemeldet.

Die alarmierten Einsatzkräfte konnten schon auf der Anfahrt hellen Feuerschein erkennen. Bei Eintreffen der Kräfte hinter der Anschlussstelle Langerfeld brannte der Bus am Heck sowie im hinteren Teil des Innenraums. Die Fensterscheiben waren teilweise geplatzt und es schlugen deutliche Flammen aus dem Heck des Busses. Zum Zeitpunkt des Einsatzes war der Fahrer des als "Partybus" umgebauten Fahrzeuges allein unterwegs. Er konnte den Bus auf dem Seitenstreifen abstellen und sich unverletzt in Sicherheit bringen.

Die Einsatzkräfte begannen unverzüglich mit dem Löschen der Flammen, wobei sie von zwei Seiten vorgingen. Nachdem die ersten Flammen niedergeschlagen waren, konnten die Löschmaßnahmen im Inneren des Busses fortgesetzt werden. Die Autobahn musste zu Beginn des Einsatzes voll gesperrt werden. Im weiteren Verlauf konnte der Verkehr einspurig an der Einsatzstelle vorbeigeführt werden. Der Einsatz dauerte ca. zwei Stunden und wurde durch Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr und freiwilligen Kräften abgearbeitet. Zusätzlich wurde die Feuerwache 2 durch Kräfte der Freiwillige Feuerwehr nachbesetzt.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache noch vor Ort aufgenommen und den Abtransport des Busses veranlasst.

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