Feuerwehr Wuppertal

FW-W: Dachstuhlbrand - Brandausbreitung auf Nachbargebäude verhindert

Wuppertal (ots)

Die Feuerwehr wurde am Freitagabend gegen 20:30 Uhr zu einem Dachstuhlbrand alarmiert. Aufgrund der Informationen und der Vielzahl der Anrufenden wurde die Alarmstufe und somit die Zahl der Einsatzkräfte initial erhöht. Bei dem Eintreffen der ersten Kräfte hatten bereits alle Personen das Gebäude verlassen. Es wurden umgehend zwei Drehleitern von außen und ein Trupp unter Atemschutz im Innenangriff zur Brandbekämpfung eingesetzt. Zusätzlich wurde eine weitere Drehleiter auf der Gebäuderückseite in Stellung gebracht. So konnte eine Brandausbreitung auf das benachbarte Gebäude verhindert werden. Nachdem das Feuer zügig unter Kontrolle gebracht wurde, führten mehrere Trupps Nachlöscharbeiten durch. Durch das Brandereignis wurden keine Personen verletzt. Wegen des eintretenden Löschwassers in eine Wohnung wurde das Gebäude durch die Stadtwerke stromlos geschaltet. Grundsätzlich ist das Gebäude jedoch weiterhin bewohnbar. Nach drei Stunden konnte der Einsatz beendet werden. Im Einsatz waren 50 Kräfte der Berufsfeuerwehr, der Freiwilligen Feuerwehr und des Rettungsdienstes. Währenddessen besetzten weitere Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr die verwaisten Feuerwachen. Als Brandursache wird ein Blitzeinschlag vermutet.

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