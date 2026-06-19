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Feuerwehr Wuppertal

FW-W: Wohnungsbrand am Heidter Berg - Feuerwehr löscht Wohnungsbrand und rettet Haustiere.

Wuppertal (ots)

Die Feuerwehr Wuppertal wurde heute Mittag zu einem Wohnungsbrand gerufen. Bei dem Eintreffen der ersten Feuerwehrkräfte kam es zu einer leichter Verpuffung. Zudem drang bereits dichter Rauch aus einem Fenster. Die Bewohner der betroffenen Wohnung waren zu diesem Zeitpunkt nicht zuhause. Die Feuerwehr begann unmittelbar mit der Brandbekämpfung von außen und von innen. Das Feuer konnte zügig gelöscht werden. Aus der Wohnung konnten zwei Vögel unversehrt gerettet werden. Die Brandwohnung ist durch die Schäden unbewohnbar geworden. Die Bewohner werden durch die Stadt Wuppertal in einer anderen Wohnung untergebracht. Die Feuerwehr kontrollierte ebenfalls benachbarte Wohnungen. Diese Wohnungen sind nicht in Mitleidenschaft gezogen worden, die Bewohner konnten alle wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Eingesetzt waren 22 Kräfte der Berufsfeuerwehr. Für die Dauer des Einsatzes war die Straße Heidter Berg gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Wuppertal
Leitstelle
Telefon: 0202-563 1111
E-Mail: leitstelle.feuerwehr@stadt.wuppertal.de
https://www.wuppertal.de/feuerwehr

Original-Content von: Feuerwehr Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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