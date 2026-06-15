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Feuerwehr Wuppertal

FW-W: Unbekannte Substanz im Haus der Jugend

Wuppertal (ots)

Im Haus der Jugend in Barmen war die Feuerwehr Wuppertal am Nachmittag (15.06.) wegen eines unbekannten Stoffs im Einsatz. Nach dem Toilettenbesuch klagten zwei Frauen über Atembeschwerden, eine dritte Person, die zum gleichen Zeitpunkt dort war, hatte keine Symptome. In der Toilette fanden die Einsatzkräfte Reste einer rotbraunen Substanz. Ob die die Beschwerden ausgelöst hat, konnte nicht mehr geklärt werden. Die Frauen wurden vom Rettungsdienst untersucht, eine weitere Behandlung war nicht nötig. Einsatzkräfte der Feuerwehr untersuchten das ganze Gebäude mit Messgeräten, es gab aber keine weitere Feststellung. Danach wurde die Einsatzstelle dem Hausmeister übergeben. Die betroffene Toilettenanlage bleibt erst einmal geschlossen.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Wuppertal
Pressestelle
Telefon: 0202-563 1890
E-Mail: pressestelle.feuerwehr@stadt.wuppertal.de
https://www.wuppertal.de/feuerwehr

Original-Content von: Feuerwehr Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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