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Feuerwehr Wuppertal

FW-W: Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person

Wuppertal (ots)

Die Feuerwehr Wuppertal wurde am späten Samstagabend zu einem Verkehrsunfall auf der Straße Höfen alarmiert. Aus unbekannten Gründen kollidierten zwei PKW miteinander, dabei wurde eine Person schwer und eine Person leicht verletzt. Die schwerverletzte Person war in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr mit hydraulischem Rettungsgerät aus ihrem Fahrzeug befreit werden. Beide Personen wurden durch den Rettungsdienst behandelt und anschließend zur weiteren Versorgung in Krankenhäuser transportiert. Eingesetzt waren Kräfte der Berufsfeuerwehr, drei Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug und ein Fahrzeug des Löschzuges Nächstebreck der Freiwilligen Feuerwehr.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Wuppertal
Leitstelle
Telefon: 0202-563 1111
E-Mail: leitstelle.feuerwehr@stadt.wuppertal.de
https://www.wuppertal.de/feuerwehr

Original-Content von: Feuerwehr Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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