Feuerwehr Wuppertal

FW-W: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten Personen

Wuppertal (ots)

Die Feuerwehr Wuppertal wurde heute um 20.20 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit PKW in die Düsseldorfer Str. alarmiert. Ein PKW war in einem Kurvenbereich umgekippt und an der Einmündung Krummacher Str. auf der Seite zum Liegen gekommen. Eine Person konnte sich vor dem Eintreffen der Feuerwehr aus eigener Kraft aus dem Fahrzeug retten. Die zweite Person wurde mit Hilfe von hydraulischem Rettungsgerät aus dem PKW befreit. Beide Personen wurden vor Ort rettungsdienstlich versorgt und einem Krankenhaus zugeführt. Die Düsseldorfer Str. war während des Einsatzes komplett gesperrt.

