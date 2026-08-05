Feuerwehr Solingen

FW-SG: F2Y Klinikum Solingen

Solingen (ots)

Am heutigen Mittwochabend ist die Feuerwehr Solingen zu einem Gebäudebrand ins Klinikum Solingen alarmiert worden. Ein Großaufgebot an Fahrzeugen der Berufs- und Freiwilligen Feuerwehr sowie des Rettungsdienstes waren im Bereich des Klinikums in Bereitschaft gegangen, da auf einer Station ein Feuer gemeldet worden war. Auf der betroffenen Station war es in einem Reinigungsraum zu einem Schwelbrand in einem Elektrogerät gekommen. Durch das schnelle und ordnungsgemäße Handeln des Pflegepersonals wurde der betroffene Raum verschlossen. So konnte kein Rauch auf die Pflegestation dringen und nach dem Trennen des betroffenen Gerätes durch die Feuerwehr erlosch der Schwelbrand eigenständig. Es wurden noch Lüftungsmaßnahmen durch die Feuerwehr durchgeführt. Der Einsatz ist beendet und es wurde niemand verletzt.

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