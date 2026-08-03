Feuerwehr Solingen

FW-SG: 5 Verletzte durch Kohlenmonoxid

Solingen (ots)

In der Nacht zum 03. August 2026 wurde die Feuerwehr Solingen zur Neuenkamper Straße gerufen. Bewohner des Hauses klagten über Schwindelgefühl und Kopfschmerzen. Die hierzu befragte künstliche Intelligenz (KI) äußerte den Verdacht auf eine Vergiftung mit Kohlenmonoxid (CO). Einem geruch- und farblosen Gas als Nebenprodukt einer nicht optimalen Verbrennung. Daraufhin wählten die Bewohner den Notruf. Die eintreffende Feuerwehr nahm mit Unterstützung der Stadtwerke Solingen Messungen vor. Es konnte in der betroffenen Wohnung kein Kohlenmonoxid festgestellt werden. Nach umfangreicher Erhebung des Befundes durch einen Notarzt, zeigten plötzlich die Messgeräte des Rettungsdienstes einen CO-Wert im Blut eines Bewohners. Daraufhin wurde das restliche Haus geräumt und alle weiteren Bewohner ebenfalls getestet. Bei allen Bewohnern wurden geringe Werte von CO im Blut nachgewiesen. Zur Sicherheit wurden drei verschiedene Messgeräte eingesetzt. Noch immer konnte im gesamten Gebäude kein CO nachgewiesen werden. Der Bereitschaftsdienst der Stadtwerke Solingen setzte vorsichtshalber die Gasanlage des Hauses außer Betrieb und informierte den zuständigen Bezirksschornsteinfeger. Eine Bewohnerin konnte wieder in ihre Wohnung zurück. 4 Bewohner kamen zur Abklärung in die Zentrale Notaufnahme.

Original-Content von: Feuerwehr Solingen, übermittelt durch news aktuell