PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Solingen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr Solingen

FW-SG: 5 Verletzte durch Kohlenmonoxid

Solingen (ots)

In der Nacht zum 03. August 2026 wurde die Feuerwehr Solingen zur Neuenkamper Straße gerufen. Bewohner des Hauses klagten über Schwindelgefühl und Kopfschmerzen. Die hierzu befragte künstliche Intelligenz (KI) äußerte den Verdacht auf eine Vergiftung mit Kohlenmonoxid (CO). Einem geruch- und farblosen Gas als Nebenprodukt einer nicht optimalen Verbrennung. Daraufhin wählten die Bewohner den Notruf. Die eintreffende Feuerwehr nahm mit Unterstützung der Stadtwerke Solingen Messungen vor. Es konnte in der betroffenen Wohnung kein Kohlenmonoxid festgestellt werden. Nach umfangreicher Erhebung des Befundes durch einen Notarzt, zeigten plötzlich die Messgeräte des Rettungsdienstes einen CO-Wert im Blut eines Bewohners. Daraufhin wurde das restliche Haus geräumt und alle weiteren Bewohner ebenfalls getestet. Bei allen Bewohnern wurden geringe Werte von CO im Blut nachgewiesen. Zur Sicherheit wurden drei verschiedene Messgeräte eingesetzt. Noch immer konnte im gesamten Gebäude kein CO nachgewiesen werden. Der Bereitschaftsdienst der Stadtwerke Solingen setzte vorsichtshalber die Gasanlage des Hauses außer Betrieb und informierte den zuständigen Bezirksschornsteinfeger. Eine Bewohnerin konnte wieder in ihre Wohnung zurück. 4 Bewohner kamen zur Abklärung in die Zentrale Notaufnahme.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Solingen
Michael Pölcher
Telefon: 0202 / 563-1111
E-Mail: feuerwehr@solingen.de
https://solingen.de/inhalt/feuerwehr

Original-Content von: Feuerwehr Solingen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Solingen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr Solingen
Weitere Meldungen: Feuerwehr Solingen
Alle Meldungen Alle
  • 27.07.2026 – 19:58

    FW-SG: Wohnungsbrand Zeppelinstraße

    Solingen (ots) - Am Montagabend wurde die Feuerwehr Solingen um 18:19 Uhr zu einem Zimmerbrand in der Zeppelinstraße alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte drang dichter schwarzer Rauch aus einem Fenster im Erdgeschoss. Nach Angaben der Nachbarn, die den Notruf abgesetzt hatten, sollten eine junge Frau und ihr Kind in der betroffenen Wohnung leben. Deswegen wurde das Stichwort auf FGebäude Y erhöht - ...

    mehr
  • 27.07.2026 – 07:11

    FW-SG: Gasaustritt in Solinger Hofschaft

    Solingen (ots) - Gegen 03:45 Uhr wurde die Feuerwehr von den Stadtwerken Solingen zur Kohlsberger Straße in Höhscheid alarmiert. In einer bereits bestehenden Baugrube, die zur Leitungsreparatur eingerichtet wurde, kam es zu einer weiteren Leckage in der Gasleitung. Die Baugrube war durch starke Regenfälle am Abend und in der Nacht mit Wasser geflutet. Große Gasblasen an der Wasseroberfläche bestätigten einen nicht ...

    mehr
  • 23.07.2026 – 00:00

    FW-SG: Großaufgebot der Feuerwehr sucht Waldbrand

    Solingen (ots) - Am Abend des 22.07.2026 wurde die Feuerwehr Solingen gegen 22:00 Uhr zu einem Waldbrand im Lochbachtal alarmiert. Ein Anwohner meldete konkret ein Feuer im Bereich Peter-Henlein-Weg. Weil weitere Anwohner per Notruf auch von Seiten des Becher Weges und der Tiefendicker Straße Brandrauch meldeten, erhöhte die Feuerwehrleitstelle die Alarmstufe. Die Alarmstufe war ohnehin bedingt durch die geringen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren