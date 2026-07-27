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Feuerwehr Solingen

FW-SG: Wohnungsbrand Zeppelinstraße

Solingen (ots)

Am Montagabend wurde die Feuerwehr Solingen um 18:19 Uhr zu einem Zimmerbrand in der Zeppelinstraße alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte drang dichter schwarzer Rauch aus einem Fenster im Erdgeschoss.

Nach Angaben der Nachbarn, die den Notruf abgesetzt hatten, sollten eine junge Frau und ihr Kind in der betroffenen Wohnung leben. Deswegen wurde das Stichwort auf FGebäude Y erhöht - Menschenleben in Gefahr. Umgehend ging ein Atemschutztrupp zur Menschenrettung in die Wohnung vor, während ein weiterer Trupp den Brand von außen durch das geöffnete Küchenfenster bekämpfte.

Glücklicherweise befanden sich weder die Mutter noch ihr Kind in der Wohnung. Auch die übrigen Hausbewohner konnten das Gebäude unverletzt verlassen.

Ein beherzter Nachbar hatte bereits vor Eintreffen der Feuerwehr die beiden Katzen der Familie durch das offene Küchenfenster in Sicherheit gebracht. Die Tiere blieben unverletzt und konnten der inzwischen eingetroffenen Mieterin übergeben werden. Der Nachbar wurde vorsorglich vom Rettungsdienst untersucht, war aber unverletzt.

Nachdem das Feuer gelöscht war, wurden die Brandwohnung sowie das Treppenhaus belüftet. Zusätzlich überprüften die Einsatzkräfte die darüber liegenden Wohnungen auf Kohlenmonoxid (CO). Anschließend konnten die Bewohner in ihre Wohnungen zurückkehren.

Die Brandwohnung ist derzeit unbewohnbar. Die betroffene Familie kam vorübergehend bei Verwandten unter.

Im Einsatz waren Kräfte der Feuerwachen 1 und 3 sowie die Löscheinheit 7 (Wald), die zusätzlich für die Dauer des Einsatzes die Feuerwache 3 besetzte.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Solingen
Heike Neuenfeldt
Telefon: 0202 / 563-1111
E-Mail: feuerwehr@solingen.de
https://solingen.de/inhalt/feuerwehr

Original-Content von: Feuerwehr Solingen, übermittelt durch news aktuell

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