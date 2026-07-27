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Feuerwehr Solingen

FW-SG: Gasaustritt in Solinger Hofschaft

Solingen (ots)

Gegen 03:45 Uhr wurde die Feuerwehr von den Stadtwerken Solingen zur Kohlsberger Straße in Höhscheid alarmiert. In einer bereits bestehenden Baugrube, die zur Leitungsreparatur eingerichtet wurde, kam es zu einer weiteren Leckage in der Gasleitung. Die Baugrube war durch starke Regenfälle am Abend und in der Nacht mit Wasser geflutet. Große Gasblasen an der Wasseroberfläche bestätigten einen nicht unerheblichen Leitungsdefekt. Um den Mitarbeitern der SWS die Abdichtarbeiten an der Gasleitung zu ermöglichen, setzte die Feuerwehr eine spezielle eplosionsgeschützte Pumpe ein. Nachdem der Wasserspiegel in der Baugrube so weit abgesenkt war, dass die Mitarbeiter der SWS tätig werden konnten, sicherte die Feuerwehr die Arbeiten mit einem C-Strahlrohr und zwei 50kg-Pulverlöschern. Zum Eigenschutz trugen die Feuerwehrbeamten Hitzeschutzkleidung und Atemschutz. Nach etwa 30 Minuten konnten die Abdichtmaßnahmen durch die Mitarbeiter der SWS abgeschlossen werden. Der Einsatz der Feuerwehr dauerte insgesamt fast drei Stunden. Während des Einsatzes war die Kohlsberger Straße in Höhe Höhmannsberg voll gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Solingen
Michael Einhoff
Telefon: 0202 / 563-1111
E-Mail: feuerwehr@solingen.de
https://solingen.de/inhalt/feuerwehr

Original-Content von: Feuerwehr Solingen, übermittelt durch news aktuell

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