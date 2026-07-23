Feuerwehr Solingen

FW-SG: Großaufgebot der Feuerwehr sucht Waldbrand

Solingen (ots)

Am Abend des 22.07.2026 wurde die Feuerwehr Solingen gegen 22:00 Uhr zu einem Waldbrand im Lochbachtal alarmiert. Ein Anwohner meldete konkret ein Feuer im Bereich Peter-Henlein-Weg. Weil weitere Anwohner per Notruf auch von Seiten des Becher Weges und der Tiefendicker Straße Brandrauch meldeten, erhöhte die Feuerwehrleitstelle die Alarmstufe. Die Alarmstufe war ohnehin bedingt durch die geringen Regenmengen der vergangenen Woche und der Waldbrandstufe 3 des Deutschen Wetterdienstes (DWD Waldbrandindex Stufe 3 von 5), automatisch durch das Einsatzleitsystem angepasst. In Summe rückte die Feuerwehr Solingen deshalb mit 17 Löschfahrzeugen, 3 Kommandowagen und einem Motorrad aus. Die 60 Einsatzkräfte verteilten sich zunächst nördlich und südlich des Lochbachtals, während die ersteintreffenden Kräfte durch einen Zeugen fußläufig zur Brandstelle geführt wurden. Es brannten ca. 20 - 30 qm im Unterholz. Durch den Einsatz eines Tanklöschfahrzeuges konnte das Feuer schnell gelöscht werden. Bis auf 2 Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr, wahren alle Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr und die drei Wachen der Berufsfeuerwehr im Einsatz. Durch den massiven Kräfteansatz kam es im Bereich der Dahlerfeldstraße und der Weyerstraße zu Verkehrsbehinderungen.

Original-Content von: Feuerwehr Solingen, übermittelt durch news aktuell