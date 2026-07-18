Feuerwehr Solingen

FW-SG: Dachstuhlbrand eines leerstehenden Gebäudes - Feuerwehr verhindert Ausbreitung auf Nachbargebäude

Solingen (ots)

Am heutigen Samstag wurde die Feuerwehr um 12:36 Uhr mit dem Einsatzstichwort "F-Gebäude" zum Werwolf 20 alarmiert. Bereits auf der Anfahrt war die Lage deutlich erkennbar: Im Bereich der Polizeiwache war eine weithin sichtbare, massive Rauchentwicklung zu erkennen, sodass die Einsatzkräfte die Einsatzstelle auf Sicht anfahren konnten.

Noch während der Anfahrt wurde das Einsatzstichwort aufgrund der erkennbaren Lage auf "F-Dach" erhöht. Zeitgleich rückten die Einsatzkräfte der Wache 1, Wache 3 sowie die Löscheinheit 5 der Freiwilligen Feuerwehr zur Einsatzstelle aus. Über die Leitstelle wurde eine Warnung an Radio RSG, per Nina Warn App und Mowas raus geschickt, dass es eine starke Rauchentwicklung im diesem Bereich gibt - Bitte Fenster und Türen geschlossen halten-

Beim Eintreffen stand der Dachstuhl eines leerstehenden Gebäudes bereits in voller Ausdehnung in Flammen. Umgehend wurde ein umfassender Löschangriff eingeleitet. Zwei Drehleitern wurden in Stellung gebracht um von beiden Seiten angreifen zu können um die Nachbarbebauung zu schützen. Dadurch konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht werden.

Durch die massive Brandeinwirkung verlor der Dachstuhl zunehmend seine Stabilität. Mehrere Gauben stürzten kontrolliert in das Gebäude ein. Aufgrund der statischen Gefährdung und dem losen Dachüberständen wurde der Technische Berater Bau des Technischen Hilfswerks (THW) zur Einsatzstelle angefordert. Nach dessen Begutachtung rückte die Fachgruppe -Schwere Bergung- des THW Remscheid mit einem Schreitbagger an. Mithilfe des Spezialgeräts wurden instabile Dachüberstände beseitigt und kontrolliert in das Gebäude gedrückt, um eine Gefährdung des öffentlichen Verkehrsraums und der Einsatzkräfte auszuschließen.

Die Fahrbahn wurde zunächst vollständig gesperrt, konnte aber im weiteren Einsatzverlauf auf eine Fahrspur reduziert werden.

Während des gesamten Einsatzes befanden sich keine Personen im Gebäude. Ein Feuerwehrangehöriger verletzte sich während der Arbeiten leicht an der Hand und wurde entsprechend versorgt. Es waren ca. 45 Feuerwehrkollegen am Einsatz beteiligt.

Nach Abschluss der Sicherungsmaßnahmen übernahm die Löscheinheit 15 eine Brandwache. Das Gebäude sowie der Gefahrenbereich wurden abgesperrt.

Die Feuerwehr bedankt sich ausdrücklich für die gewohnt professionelle und reibungslose Zusammenarbeit mit den Kräften des Technischen Hilfswerks, der Freiwilligen Feuerwehr, Versorgungszuges, Polizei,TBS sowie allen beteiligten Organisationen. Durch das koordinierte Vorgehen konnte eine Ausbreitung des Brandes verhindert und die Einsatzstelle sicher abgearbeitet werden.

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