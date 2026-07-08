PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Solingen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr Solingen

FW-SG: Gefahrstoffeinsatz in Merscheid: Drei Verletzte nach Austritt von Flusssäurehaltigem-Reiniger

Solingen (ots)

Am heutigen Mittwoch, 8. Juli 2026, wurde die Feuerwehr Solingen gegen 11:25 Uhr zu einer bewusstlosen Person in einem Betrieb für Reinigungsmittel an der Martinstraße im Stadtteil Merscheid alarmiert. Noch während der Anfahrt verdichteten sich die Hinweise auf einen Gefahrstoffunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte ein Gabelstapler aus bislang ungeklärter Ursache einen mit 1.000 Litern Reinigungsmittel gefüllten IBC-Behälter umgestoßen. Das Produkt enthielt etwa zehn Prozent Flusssäure. Durch die Beschädigung beziehungsweise das Umstürzen des Behälters traten schätzungsweise 250 Liter der Flüssigkeit aus. Eine Person befand sich bewusstlos im Bereich der ausgetretenen Flüssigkeit. Zwei Mitarbeiter des Betriebes reagierten sofort und zogen die betroffene Person aus dem Gefahrenbereich. Dabei kamen die beiden Ersthelfer jedoch selbst mit dem Gefahrstoff in Kontakt und wurden kontaminiert. Durch das schnelle Eingreifen der Mitarbeiter konnte die bewusstlose Person unmittelbar nach dem Eintreffen der Einsatzkräfte an den Rettungsdienst übergeben und medizinisch versorgt werden. Auch die beiden Ersthelfer wurden vorsorglich ins Krankenhaus transportiert. Positiv wirkte sich aus, dass der Betrieb bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr erste Maßnahmen zur Eindämmung der Gefahr eingeleitet hatte. Der IBC-Behälter war wieder aufgerichtet und die ausgetretene Flüssigkeit mit Bindemittel abgestreut worden. Dadurch konnte eine weitere Ausbreitung des Mediums weitgehend verhindert werden. Die Feuerwehr erkundete den betroffenen Bereich unter speziellen Chemikalienschutzanzügen und führte weitere Sicherungs- und Kontrollmaßnahmen durch. Der Einsatz gestaltete sich aufgrund der Gefährlichkeit des Stoffes und der erforderlichen Schutzmaßnahmen entsprechend aufwendig. Nachdem keine weitere unmittelbare Gefahr festgestellt werden konnte, wurde die Einsatzstelle an den Betreiber übergeben.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Solingen
Martha Becker
Telefon: 0202 / 563-1111
E-Mail: feuerwehr@solingen.de
https://solingen.de/inhalt/feuerwehr

Original-Content von: Feuerwehr Solingen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Solingen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr Solingen
Weitere Meldungen: Feuerwehr Solingen
Alle Meldungen Alle
  • 03.07.2026 – 12:35

    FW-SG: Wohnung brennt in voller Ausdehnung am Hegelring in SG-Wald

    Solingen (ots) - Am heutigen Morgen meldeten um 06:57 Uhr mehrere Notrufe einen Wohnungsbrand in einem 8-geschossigen Wohnhaus am Hegelring. Da eine Person in der Brandwohnung im 4. OG vermisst wurde, alarmierte die Leitstelle umgehend auf "Feuer, Menschenleben in Gefahr" die Wachen III und I der Berufsfeuerwehr, die Löscheinheit 7 (Wald) der Freiwilligen Feuerwehr und mehrere Rettungsdienstfahrzeuge. Beim Eintreffen des ...

    mehr
  • 30.06.2026 – 13:51

    FW-SG: Schwerer Arbeitsunfall auf der Mittelitterstraße - Person unter Hochhubwagen eingeklemmt

    Solingen (ots) - Heute Mittag wurde die Feuerwehr zu einem schweren Arbeitsunfall auf die Mittelitterstraße alarmiert. Beim Entladen eines Lastkraftwagens wurde eine Person unter einem Hochhubwagen eingeklemmt und verletzt. Nach ersten Erkenntnissen wurde ein Lkw mithilfe eines Hochhubwagens über eine Laderampe entladen. Während des Entladevorgangs versagten aus ...

    mehr
  • 28.06.2026 – 11:14

    FW-SG: hohe Temperaturen und erhöhtes Einsatzaufkommen

    Solingen (ots) - Auf Grund der andauernd hohen Temperaturen war am Samstag den 27.06.2026, vor allem in den Abendstunden ein dauerhaft ungewöhnlich hohes Aufkommen an Einsätzen im Rettungsdienst und im Brandschutz zu verzeichnen. Weitere Rettungsmittel wurden kurzfristig durch Kräfte der Hilfsorganisationen besetzt. Im Brandschutz, Hilfeleistung und Rettungsdienst wurden in den letzten 24 Stunden gut 180 Einsätze ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren