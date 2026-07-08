Feuerwehr Solingen

FW-SG: Gefahrstoffeinsatz in Merscheid: Drei Verletzte nach Austritt von Flusssäurehaltigem-Reiniger

Solingen (ots)

Am heutigen Mittwoch, 8. Juli 2026, wurde die Feuerwehr Solingen gegen 11:25 Uhr zu einer bewusstlosen Person in einem Betrieb für Reinigungsmittel an der Martinstraße im Stadtteil Merscheid alarmiert. Noch während der Anfahrt verdichteten sich die Hinweise auf einen Gefahrstoffunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte ein Gabelstapler aus bislang ungeklärter Ursache einen mit 1.000 Litern Reinigungsmittel gefüllten IBC-Behälter umgestoßen. Das Produkt enthielt etwa zehn Prozent Flusssäure. Durch die Beschädigung beziehungsweise das Umstürzen des Behälters traten schätzungsweise 250 Liter der Flüssigkeit aus. Eine Person befand sich bewusstlos im Bereich der ausgetretenen Flüssigkeit. Zwei Mitarbeiter des Betriebes reagierten sofort und zogen die betroffene Person aus dem Gefahrenbereich. Dabei kamen die beiden Ersthelfer jedoch selbst mit dem Gefahrstoff in Kontakt und wurden kontaminiert. Durch das schnelle Eingreifen der Mitarbeiter konnte die bewusstlose Person unmittelbar nach dem Eintreffen der Einsatzkräfte an den Rettungsdienst übergeben und medizinisch versorgt werden. Auch die beiden Ersthelfer wurden vorsorglich ins Krankenhaus transportiert. Positiv wirkte sich aus, dass der Betrieb bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr erste Maßnahmen zur Eindämmung der Gefahr eingeleitet hatte. Der IBC-Behälter war wieder aufgerichtet und die ausgetretene Flüssigkeit mit Bindemittel abgestreut worden. Dadurch konnte eine weitere Ausbreitung des Mediums weitgehend verhindert werden. Die Feuerwehr erkundete den betroffenen Bereich unter speziellen Chemikalienschutzanzügen und führte weitere Sicherungs- und Kontrollmaßnahmen durch. Der Einsatz gestaltete sich aufgrund der Gefährlichkeit des Stoffes und der erforderlichen Schutzmaßnahmen entsprechend aufwendig. Nachdem keine weitere unmittelbare Gefahr festgestellt werden konnte, wurde die Einsatzstelle an den Betreiber übergeben.

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