PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Solingen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr Solingen

FW-SG: Schwerer Arbeitsunfall auf der Mittelitterstraße - Person unter Hochhubwagen eingeklemmt

Solingen (ots)

Heute Mittag wurde die Feuerwehr zu einem schweren Arbeitsunfall auf die Mittelitterstraße alarmiert. Beim Entladen eines Lastkraftwagens wurde eine Person unter einem Hochhubwagen eingeklemmt und verletzt.

Nach ersten Erkenntnissen wurde ein Lkw mithilfe eines Hochhubwagens über eine Laderampe entladen. Während des Entladevorgangs versagten aus bislang ungeklärter Ursache sowohl die Laderampe als auch die Ladebordwand des Lastkraftwagens. Dadurch stürzten der Hochhubwagen und die Ladeeinrichtung ab. Der Firmeninhaber wurde unter dem Hochhubwagen mit beiden Beinen eingeklemmt.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte bestätigte sich die gemeldete Lage. Der Verletzte war trotz seiner Verletzungen während des gesamten Einsatzes ansprechbar und wurde umgehend durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt. Parallel dazu leitete die Feuerwehr die technische Rettung ein.

Die Befreiung des Verunglückten gestaltete sich aufgrund der beengten Platzverhältnisse sowie des Gewichts des Hochhubwagens als äußerst anspruchsvoll. Um eine möglichst schonende Rettung zu gewährleisten, wurde der Hochhubwagen zunächst gegen weiteres Abrutschen gesichert und anschließend mit hydraulischen Rettungsgeräten sowie Hebekissen schrittweise angehoben und unterbaut. Während der gesamten Rettungsmaßnahmen stand der Patient in engem Kontakt mit den Einsatzkräften und wurde fortlaufend notfallmedizinisch betreut.

Nach rund 30 Minuten gelang es der Feuerwehr, den eingeklemmten Mann aus seiner Zwangslage zu befreien. Nach der weiteren Versorgung an der Einsatzstelle wurde er mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus transportiert.

Die Einsatzstelle wurde durch die Feuerwehr abgesichert. Die Polizei hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Solingen
Christoph Schmalz
Telefon: 0202 / 563-1111
E-Mail: feuerwehr@solingen.de
https://solingen.de/inhalt/feuerwehr

Original-Content von: Feuerwehr Solingen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Solingen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr Solingen
Weitere Meldungen: Feuerwehr Solingen
Alle Meldungen Alle
  • 28.06.2026 – 11:14

    FW-SG: hohe Temperaturen und erhöhtes Einsatzaufkommen

    Solingen (ots) - Auf Grund der andauernd hohen Temperaturen war am Samstag den 27.06.2026, vor allem in den Abendstunden ein dauerhaft ungewöhnlich hohes Aufkommen an Einsätzen im Rettungsdienst und im Brandschutz zu verzeichnen. Weitere Rettungsmittel wurden kurzfristig durch Kräfte der Hilfsorganisationen besetzt. Im Brandschutz, Hilfeleistung und Rettungsdienst wurden in den letzten 24 Stunden gut 180 Einsätze ...

    mehr
  • 28.06.2026 – 00:45

    FW-SG: Verkehrsunfall am Weyersberg

    Solingen (ots) - Gegen 22 Uhr wurde die Feuerwehr Solingen zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten PKW an der Kreuzung Weyersberger Ecke Kotter Straße alarmiert. Zu diesem Zeitpunkt, war der Rettungsdient der Stadt Solingen stark ausgelastet, so dass zusätzlich Rettungsmittel aus Remscheid, Hilden und Wuppertal zur Unterstützung alarmiert werden mussten. An einem mit 3 Personen besetzen PKW mussten zwei Personen ...

    mehr
  • 27.06.2026 – 20:10

    FW-SG: Brand in einem Wohngebäude

    Solingen (ots) - Um 14:46 Uhr wurde die Feuerwehr Solingen zu einem Brandereignis in die Cheruskerstraße alarmiert. Aus einem gekippten Fenster im 3.OG war Brandrauch sichtbar und die Rauchmelder hatten ausgelöst, die Bewohner*innen der Brandwohnung waren nicht zu Hause. Weil durch die geschlossene Wohnungstüre der betroffenen Wohnung kein Brandrauch in den Treppenraum gelang, konnten die Bewohner das Gebäude eigenständig verlassen. Die Bewohner wurden vom ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren