Feuerwehr Solingen

FW-SG: hohe Temperaturen und erhöhtes Einsatzaufkommen

Solingen (ots)

Auf Grund der andauernd hohen Temperaturen war am Samstag den 27.06.2026, vor allem in den Abendstunden ein dauerhaft ungewöhnlich hohes Aufkommen an Einsätzen im Rettungsdienst und im Brandschutz zu verzeichnen. Weitere Rettungsmittel wurden kurzfristig durch Kräfte der Hilfsorganisationen besetzt. Im Brandschutz, Hilfeleistung und Rettungsdienst wurden in den letzten 24 Stunden gut 180 Einsätze bedient. Hierzu zählten diverse Brandereignisse in Gebäuden, aufgelaufene Brandmeldeanlagen, schwere Verkehrsunfälle, umgestürzte Bäume und Personen in verschiedenen Notlagen. Insgesamt waren alle Wachen der Berufsfeuerwehr sowie zahllose Kräfte der ehrenamtlichen Einheiten der Feuerwehr Solingen im Einsatz.

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