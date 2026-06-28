Feuerwehr Solingen

FW-SG: Verkehrsunfall am Weyersberg

Solingen (ots)

Gegen 22 Uhr wurde die Feuerwehr Solingen zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten PKW an der Kreuzung Weyersberger Ecke Kotter Straße alarmiert. Zu diesem Zeitpunkt, war der Rettungsdient der Stadt Solingen stark ausgelastet, so dass zusätzlich Rettungsmittel aus Remscheid, Hilden und Wuppertal zur Unterstützung alarmiert werden mussten. An einem mit 3 Personen besetzen PKW mussten zwei Personen durch technische Rettung mittels hydraulischen Rettungsgeräts befreit werden. Insgesamt wurden 4 Personen verletzt. Zwei Personen wurden ins Klinikum Solingen, 2 weitere Personen wurden in Krankenhäuser nach Wuppertal transportiert. Die Feuerwache 1 und 3 waren mit 2 Hilfeleistungslöschfahrzeugen, einem Rüstwagen und einem Einsatzleitwagen vor Ort. Die Feuerwache 1 wurde durch die Löscheinheit 15 nachbesetzt. Die Rettungsarbeiten wurden leider von einer großen Anzahl (ca. 50 Personen) Schaulustiger behindert.

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