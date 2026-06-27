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Feuerwehr Solingen

FW-SG: Brand in einem Wohngebäude

Solingen (ots)

Um 14:46 Uhr wurde die Feuerwehr Solingen zu einem Brandereignis in die Cheruskerstraße alarmiert. Aus einem gekippten Fenster im 3.OG war Brandrauch sichtbar und die Rauchmelder hatten ausgelöst, die Bewohner*innen der Brandwohnung waren nicht zu Hause. Weil durch die geschlossene Wohnungstüre der betroffenen Wohnung kein Brandrauch in den Treppenraum gelang, konnten die Bewohner das Gebäude eigenständig verlassen. Die Bewohner wurden vom Rettungsdienst betreut, verletzt wurde niemand. Das Feuer war im Badezimmer entstanden, eine Brandausbreitung auf andere Wohneinheiten konnte verhindert werden. Die Brandwohnung ist nicht mehr bewohnbar. Zum Einsatz alarmiert waren die Feuerwache 1 und 2, sowie die Löscheinheiten 13 und 17. Die Löscheinheit 13 wurde aufgrund der Einsatzlage nicht an der Einsatzstelle tätig und besetzte für die Dauer der Arbeiten die Feuerwache 1.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Solingen
Olaf Bertram
Telefon: 0202 / 563-1111
E-Mail: feuerwehr@solingen.de
https://solingen.de/inhalt/feuerwehr

Original-Content von: Feuerwehr Solingen, übermittelt durch news aktuell

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