Feuerwehr Solingen

FW-SG: Brand in einem Mehrfamilienhaus

Solingen (ots)

Am frühen Samstagmorgen gegen 04:00 Uhr wurde die Feuerwehr Solingen in die Klemens-Horn-Strasse alarmiert.

Es brannte im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses.

Bei Eintreffen der ersten Kräfte bestätigte sich eine starke Rauchentwicklung im Erdgeschoss. Es wurde umgehend mit der Menschenrettung sowie Brandbekämpfung begonnen. Es befanden sich keine Personen mehr im Gebäude. Insgesamt wurden 11 Bewohner betreut. Im Verlaufe des Einsatzes waren 4 Trupps unter schwerem Atemschutz sowie 3 C-Rohre im Einsatz. Im Einsatz waren alle 3 Wachen der Berufsfeuerwehr sowie die Löscheinheit 3 der Freiwilligen Feuerwehr. Eine Erstbetreuung der betroffenen Personen wurde an der Einsatzstelle eingerichtet, sowie ein Bus der SWS zur kurzfristigen Unterbringung der betroffenen Personen. Diese wurden durch die Hilfsorganisationen betreut. Drei Personen wurden im Einsatzverlauf mit Rettungswagen ins Krankenhaus transportiert. Die verwaisten Wachen wurden durch die Löscheinheit 15 und 16 der Freiwilligen Feuerwehr besetzt. Derzeit ist das betroffene Gebäude nicht mehr bewohnbar.

Original-Content von: Feuerwehr Solingen, übermittelt durch news aktuell