Feuerwehr Solingen

FW-SG: Mehrere Paralleleinsätze fordern Feuerwehr Solingen - Schnelles Eingreifen verhindert Brandausbreitung

Solingen (ots)

Solingen, 25.06.2026 - Die Feuerwehr Solingen war am heutigen Donnerstag durch mehrere zeitgleich stattfindende Einsatzlagen im gesamten Stadtgebiet stark gefordert. Neben den Einsatzkräften der Berufsfeuerwehr waren auch zahlreiche Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr im Einsatz, um den Grundschutz im Stadtgebiet jederzeit sicherzustellen. Gegen 08:00 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Feuer in einem Gebäude an der Friedensstraße alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Kräfte hatte sich ein Brand, der nach bisherigen Erkenntnissen durch einen technischen Defekt im ersten Obergeschoss ausgelöst worden war, bereits über ein giebelseitiges Fenster in Richtung Dachgeschoss ausgebreitet. Durch das schnelle und umsichtige Eingreifen der zuerst eintreffenden Einsatzkräfte konnte eine weitere Brandausbreitung verhindert werden. Insbesondere gelang es, ein Übergreifen des Feuers auf das Dach des Gebäudes sowie auf eine unmittelbar angrenzende Scheune zu verhindern. Zur Brandbekämpfung kamen unter anderem zwei Drehleitern zum Einsatz. Berufsfeuerwehr und Freiwillige Feuerwehr arbeiteten hierbei eng und erfolgreich zusammen. Parallel zu diesem Einsatz waren weitere Kräfte der Feuerwehr Solingen bei mehreren Einsätzen im gesamten Stadtgebiet gebunden. Um die Einsatzbereitschaft dauerhaft sicherzustellen, wurden sämtliche Feuerwachen der Berufsfeuerwehr sowie mehrere Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr eingesetzt beziehungsweise zur Wachbesetzung herangezogen. Im Einsatz befanden sich die Feuer- und Rettungswachen Katternberg, Ohligs und Wald sowie die Löscheinheiten Merscheid-Ohligs, Rupelrath und Wald der Freiwilligen Feuerwehr. Die Löscheinheiten Gut Böckerhof und Gräfrath übernahmen dabei die Wachbesetzung der verwaisten Feuer- und Rettungswachen. Die Netze Solingen waren mit ihrem Notdienst vor Ort und sperrten Gas, Wasser und Strom des betroffenen Gebäudes. Zusätzlich wurde ein weiterer Führungsbeamter der Feuerwehr alarmiert, der die Einsatzleitung für Paralleleinsätze übernahm. Während der Löscharbeiten war der Abschnitt der Friedensstraße, zwischen Wiefeldicker Str. und Kreisverkehr Löhdorfer Str., gesperrt. Der Einsatz ist beendet, das Wohnhaus ist derzeit nicht bewohnbar.

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