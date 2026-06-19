Feuerwehr Solingen

FW-SG: Brand eines Wäschetrockners im Keller eines Gebäudes

Solingen (ots)

Am Vormittag des 19.06.2026 kam es zu einem Feuerwehreinsatz in der Goerdelerstr. Im Keller eines Gebäudes war ein Wäschetrockner in Brand geraten. Die Leitstelle alarmierte daraufhin die FW I und FW III der Berufsfeuerwehr Solingen. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte drang bereits dichter Rauch aus dem Treppenraum und den rückwärtigen Kellerfenstern. Ein Trupp unter Atemschutz ging mit einem -c- Rohr in den Keller vor. Der Trupp konnte den brennenden Wäschetrockner schnell lokalisieren und das Feuer rasch unter Kontrolle bringen. Ein Übergreifen der Flammen auf weitere Kellerräume und die darüber liegenden Gebäudeteile konnte erfolgreich verhindert werden. Parallel zu den Löscharbeiten wurde das Gebäude mit einem Hochleistungslüfter belüftet. Alle Personen konnten das Gebäude rechtzeitig und selbstständig verlassen. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Über die Schadenshöhe liegen noch keine Angaben vor. Der Einsatz der Feuerwehr war nach rund einer Stunde beendet und die Straßensperrung konnte aufgehoben werden.

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