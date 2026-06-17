Feuerwehr Solingen

FW-SG: Herunterfallende Dachziegel von einem Fachwerkhaus

Solingen (ots)

Aufgrund der vermehrten Nachfrage folgender Bericht über das leerstehende Fachwerkhaus, Dorper Hof in Solingen: Gestern am späten Abend wurde die Feuerwehr Solingen in die Hofschaft Dorper Hof gerufen. Von einem leerstehenden Fachwerkhaus war ein Dachziegel auf die Fahrbahn gestürzt und der Giebel des Dachstuhls stand schief. Die Feuerwehr sperrte den Bereich ab und der Eigentümer wurde mit Unterstützung des Ordnungsamtes zur Einsatzstelle gerufen. Um die Situation durch einen Statiker zu beurteilen, wurde ein Baufachberater des THW zur Einsatzstelle alarmiert. Dieser stellte fest, dass keine akute Einsturzgefahr besteht, aber Handlungsbedarf gegeben ist, da bei einer vor Jahren stattgefundene Entkernung auch tragende und aussteifende Elemente entfernt wurden. Zudem gibt es Wasserschäden am Dachstuhl, die über Jahre zum Schiefstand des Giebles geführt haben. Um die akute Gefahr durch herabfallende Dachziegel zu begegnen wurde mit Hilfe der Technischen Betrieb Solingen der Gefahrenbereich abgesperrt. Die zuständigen Ordnungsbehörden sind in Kontakt mit dem Eigentümer um die notwendigen Sicherungsmaßnahmen schnell einzuleiten.

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