PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Solingen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr Solingen

FW-SG: Herunterfallende Dachziegel von einem Fachwerkhaus

Solingen (ots)

Aufgrund der vermehrten Nachfrage folgender Bericht über das leerstehende Fachwerkhaus, Dorper Hof in Solingen: Gestern am späten Abend wurde die Feuerwehr Solingen in die Hofschaft Dorper Hof gerufen. Von einem leerstehenden Fachwerkhaus war ein Dachziegel auf die Fahrbahn gestürzt und der Giebel des Dachstuhls stand schief. Die Feuerwehr sperrte den Bereich ab und der Eigentümer wurde mit Unterstützung des Ordnungsamtes zur Einsatzstelle gerufen. Um die Situation durch einen Statiker zu beurteilen, wurde ein Baufachberater des THW zur Einsatzstelle alarmiert. Dieser stellte fest, dass keine akute Einsturzgefahr besteht, aber Handlungsbedarf gegeben ist, da bei einer vor Jahren stattgefundene Entkernung auch tragende und aussteifende Elemente entfernt wurden. Zudem gibt es Wasserschäden am Dachstuhl, die über Jahre zum Schiefstand des Giebles geführt haben. Um die akute Gefahr durch herabfallende Dachziegel zu begegnen wurde mit Hilfe der Technischen Betrieb Solingen der Gefahrenbereich abgesperrt. Die zuständigen Ordnungsbehörden sind in Kontakt mit dem Eigentümer um die notwendigen Sicherungsmaßnahmen schnell einzuleiten.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Solingen

Telefon: 0202 / 563-1111

https://solingen.de/inhalt/feuerwehr

Original-Content von: Feuerwehr Solingen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Solingen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr Solingen
Weitere Meldungen: Feuerwehr Solingen
Alle Meldungen Alle
  • 15.06.2026 – 13:12

    FW-SG: Chemikalienunfall in der Apotheke des Klinikums - Feuerwehr rückt mit Spezialkräften an

    Solingen (ots) - Am 15.06.2026 um 10:00 Uhr kam es in der Apotheke des Klinikums zu einem Gefahrstoffeinsatz der Feuerwehr. Aus bislang ungeklärter Ursache fielen mehrere Chemikaliengebinde zu Boden und wurden beschädigt. Unter den umgestürzten Behältern befanden sich unter anderem Gebinde mit Schwefelsäure und Salpetersäure. Zudem zerbrach eine Flasche mit etwa ...

    mehr
  • 03.06.2026 – 19:14

    FW-SG: Wichtige Warnung: Sperrung des Wanderwegs Wüstenhof und Heiler Kotten

    Solingen (ots) - Aufgrund eines umgestürzten Baumes und eines Erdrutsches ist der Wanderweg Wüstenhof sowie der Abschnitt Heiler Kotten aktuell gesperrt. An der Gefahrenstelle besteht Lebensgefahr für Wanderinnen und Wanderer. In den kommenden Tagen wird intensiv an der Beseitigung der Gefahrenstelle gearbeitet. Wir bitten um Verständnis und um Abstand von dem ...

    mehr
  • 29.05.2026 – 21:14

    FW-SG: Dürpelfest nach Unwetterwarnung wieder geöffnet

    Solingen (ots) - Das Solinger Dürpelfest wurde am heutigen Abend gegen 20 Uhr wegen einer Unwetterwarnung des Deutschen Wetterdienstes vorübergehend geschlossen. Die Warnung wurde aufgehoben, somit ist das Dürpelfest wieder geöffnet und es gelten die bekannten Öffnungszeiten. Rückfragen bitte an: Feuerwehr Solingen Daniel Karschges E-Mail: d.karschges@solingen.de ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren