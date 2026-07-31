Feuerwehr Remscheid

FW-RS: Brand in einer Absauganlage eines Imbiss an der Lenneper Straße

Remscheid (ots)

Am heutigen Freitag wurde die Feuerwehr gegen 16:20 Uhr zu einer starken Rauchentwicklung an der Lenneper Straße alarmiert. Bereits während der Anfahrt gingen bei der Leitstelle weitere Notrufe ein, die auf eine größere Schadenslage schließen ließen. Daraufhin wurden zusätzliche Einsatzkräfte alarmiert.

Beim Eintreffen der ersten Kräfte bestätigte sich eine starke Rauchentwicklung aus dem Schornstein eines Imbissbetriebs. Ursache war ein Brand in der Abluftanlage, durch den sowohl der Straßenbereich als auch das Lokal leicht verraucht wurden.

Die Einsatzkräfte leiteten umgehend die Brandbekämpfung im Inneren des Betriebs ein. Durch das schnelle Eingreifen konnte das Feuer zügig unter Kontrolle gebracht und eine Ausbreitung auf den Innenraum verhindert werden. Ergänzend wurden umfangreiche Lüftungsmaßnahmen durchgeführt.

Anschließend kehrte die Feuerwehr den außenliegenden Kaminzug um das Feuer zu löschen. Da sich in der Absauganlage weiterhin Glutnester befanden, musste diese teilweise demontiert werden, um den Brand vollständig abzulöschen.

Bei dem Einsatz wurde niemand verletzt.

Für die Dauer des Einsatzes war die Lenneper Straße vollständig gesperrt. Nach rund eineinhalb Stunden konnte der Einsatz beendet werden.

Insgesamt waren zehn Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr mit vier Fahrzeugen im Einsatz. Zur Sicherstellung des Grundschutzes im Stadtgebiet wurde die Feuer- und Rettungswache auf dem Knapp während der Einsatzdauer durch die Löscheinheit Nord besetzt.

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