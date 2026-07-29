Feuerwehr Remscheid

FW-RS: Waldbrand Westerholt

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Remscheid (ots)

Am heutigen Abend kam es im Bereich Westerholt zu einem Waldbrand auf einer Fläche von rund 250 m².

Gegen 20:00 Uhr gingen bei der Leitstelle der Feuerwehr Remscheid etwa 50 Notrufe von Verkehrsteilnehmenden auf der Autobahn A1 in Fahrtrichtung Dortmund ein. Daraufhin wurden umgehend Einsatzkräfte zur gemeldeten Brandstelle entsandt.

Bei der Erkundung stellten die ersten eintreffenden Einsatzkräfte fest, dass eine Waldfläche von etwa 250 m² in Brand geraten war. Unverzüglich wurde eine umfassende Brandbekämpfung eingeleitet. Hierzu kamen ein C-Strahlrohr sowie vier D-Strahlrohre zum Einsatz.

Durch den koordinierten Löscheinsatz konnte das Feuer unter Kontrolle gebracht und eine weitere Ausbreitung innerhalb des Waldgebietes verhindert werden. Im Anschluss wurden umfangreiche Nachlöscharbeiten durchgeführt und die betroffene Fläche auf verbliebene Glutnester kontrolliert.

Nach rund zweieinhalb Stunden konnte der Einsatz beendet werden. Die Feuerwehr Remscheid war mit insgesamt 24 Einsatzkräften vor Ort.

Hinweis der Feuerwehr Remscheid

Aufgrund der anhaltenden Trockenheit und der sommerlichen Temperaturen besteht derzeit eine sehr hohe Wald- und Vegetationsbrandgefahr. Aktuell gilt die Waldbrandgefahrenstufe 4 von 5. Für morgen wird voraussichtlich die höchste Waldbrandgefahrenstufe 5 erwartet.

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