Feuerwehr Remscheid

FW-RS: Vegetationsbrand Papenberg Feuerwehr verhindert weitere Ausbreitung

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Remscheid (ots)

Am Donnerstag, den 23. Juli, kam es im Bereich Papenberg zwischen der Papenberger Straße und der Flurstraße zu einem Vegetationsbrand auf einer etwa 500 m² großen Feld- und Wiesenfläche.

Ab 19:04 Uhr gingen in der Leitstelle der Feuerwehr Remscheid zahlreiche Notrufe aus den umliegenden Wohngebieten ein. Daraufhin wurden umgehend der Waldbrand-Löschzug der Berufsfeuerwehr sowie die Löscheinheit Nord der Freiwilligen Feuerwehr alarmiert.

Die ersten eintreffenden Einsatzkräfte stellten einen Vegetationsbrand auf einer Fläche von rund 300 m² fest, der sich teilweise unter einem Strommast ausgebreitet hatte. Unverzüglich wurde die Brandbekämpfung durch drei Löschfahrzeuge eingeleitet. Mit insgesamt sechs D-Strahlrohren konnten die Flammen schnell unter Kontrolle gebracht werden. Durch den schnellen und koordinierten Löscheinsatz gelang es, die Brandausbreitung auf insgesamt rund 500 m² zu begrenzen.

Zur Sicherstellung der Löschwasserversorgung verlegte ein weiteres Löschfahrzeug eine Schlauchleitung zur Einsatzstelle. Ergänzend kamen sogenannte Feuerpatschen zum Einsatz. Hierbei handelt es sich um spezielle Handwerkzeuge, mit denen bodennahe Vegetationsbrände besonders effektiv bekämpft werden können.

Nach umfangreichen Nachlöscharbeiten sowie einer abschließenden Kontrolle der Brandfläche konnte der Einsatz nach rund eineinhalb Stunden beendet werden. Anschließend rückten die Einsatzkräfte wieder zu ihren Standorten ein.

Die Feuerwehr Remscheid war mit fünf Fahrzeugen und insgesamt 17 Einsatzkräften im Einsatz.

Hinweis der Feuerwehr Remscheid

Aufgrund der anhaltenden Trockenheit und der sommerlichen Temperaturen besteht derzeit eine erhöhte Vegetationsbrandgefahr. Bereits eine achtlos weggeworfene Zigarette, offenes Feuer oder Funkenflug können ausreichen, um trockene Wiesen, Felder oder Waldbereiche in Brand zu setzen. Mit einem verantwortungsvollen Verhalten kann jeder dazu beitragen, Brände zu verhindern.

Sollten Sie eine Rauchentwicklung oder ein Feuer feststellen, verständigen Sie bitte umgehend die Feuerwehr über den Notruf 112.

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