Feuerwehr Remscheid

FW-RS: Wohnungsbrand in Wohn- und Geschäftsgebäude - eine Person gerettet

Bild-Infos

Download

Remscheid (ots)

Am heutigen Abend wurde die Feuerwehr Remscheid um 19:48 Uhr zu einem Wohnungsbrand in die Freiheitstraße alarmiert.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand eine Wohnung im 3. Obergeschoss eines mehrgeschossigen Gebäudes bereits in Vollbrand. Anwohner berichteten zudem, dass sich noch eine Person im Gebäude befinden solle. Daraufhin leitete die Feuerwehr umgehend eine Menschenrettung unter Atemschutz ein.

Aufgrund der starken Brandausbreitung innerhalb der Wohnung sowie der erheblichen Verrauchung des Gebäudes gestalteten sich die Rettungsmaßnahmen schwierig. Parallel zur Menschenrettung wurden durch weitere Einsatzkräfte die Kellergeschosse sowie die ober- und unterhalb der Brandwohnung liegenden Geschosse kontrolliert und nach weiteren Personen abgesucht.

Im Verlauf des Einsatzes konnte ein männlicher Bewohner leicht verletzt aus dem Gebäude gerettet und an den Rettungsdienst übergeben werden. Mit dem Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation wurde er zur weiteren Behandlung in ein örtliches Krankenhaus transportiert.

Die Brandbekämpfung erwies sich aufgrund der hohen Brandlast innerhalb der betroffenen Wohnung als aufwendig. Neben den Löschmaßnahmen musste das Gebäude umfangreich belüftet werden. Die Nachlöscharbeiten dauern derzeit noch an.

Da das Gebäude infolge des Brandereignisses vorübergehend nicht bewohnbar ist, mussten zwei Bewohner anderweitig in einem Hotel untergebracht werden.

Im Einsatz befanden sich neben Kräften der Berufsfeuerwehr Remscheid auch die Löschzüge Hasten, Morsbach und Lüttringhausen der Freiwilligen Feuerwehr. Zur Sicherstellung des Grundschutzes im Stadtgebiet besetzte die Löscheinheit Lennep während des Einsatzes die Hauptfeuer- und Rettungswache.

Während des Einsatzes kam es im Bereich der Freiheitstraße zu Verkehrsbehinderungen.

Zur Brandursache sowie zur Höhe des entstandenen Sachschadens kann die Feuerwehr keine Angaben machen. Die Ermittlungen hierzu wurden von der Polizei aufgenommen.

Original-Content von: Feuerwehr Remscheid, übermittelt durch news aktuell