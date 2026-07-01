Feuerwehr Remscheid

FW-RS: Pressemitteilung Tag der offenen Tür bei der Feuerwehr Remscheid "Coole Technik. Starkes Team - Starte Deine Karriere bei der Feuerwehr."

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Remscheid (ots)

Die Feuerwehr Remscheid lädt am Samstag, den 12. September 2026, von 11:00 bis 17:00 Uhr herzlich zum Tag der offenen Tür auf das Gelände Auf dem Knapp 23, 42855 Remscheid ein.

Unter dem Motto "Coole Technik. Starkes Team - Starte Deine Karriere bei der Feuerwehr." steht in diesem Jahr insbesondere die Präsentation der vielfältigen Aufgabenbereiche der Feuerwehr sowie die Gewinnung neuer Einsatzkräfte im Mittelpunkt.

Die verschiedenen Abteilungen der Feuerwehr Remscheid und die Löscheinheiten der Freiwilligen Feuerwehr stellen aktuelle und relevante Themen aus ihrem Arbeitsalltag vor und geben den Besucherinnen und Besuchern hilfreiche Tipps sowie praxisnahe Einblicke in ihre jeweiligen Tätigkeitsfelder.

Interessierte erhalten umfassende Informationen zu den Ausbildungs- und Karrieremöglichkeiten im Bereich Rettungsdienst und Brandschutz. Im Bereich Rettungsdienst wird unter anderem über die Ausbildung zur/zum Rettungssanitäter*in als Bestandteil der Grundausbildung sowie über die Qualifikation zur/zum Notfallsanitäter*in informiert. Darüber hinaus stellt der Rettungsdienst das Projekt Mobile Retter vor und beantwortet Fragen rund um das Ersthelfersystem. Besucherinnen und Besucher haben außerdem die Möglichkeit, ihre Kenntnisse bei einem Reanimationstraining aufzufrischen oder erste praktische Erfahrungen in der Wiederbelebung zu sammeln.

Im Bereich Brandschutz präsentiert die Feuerwehr die Inhalte der 18-monatigen Grundausbildung und informiert ausführlich über Voraussetzungen und Ablauf des Bewerbungsverfahrens. Zudem stehen die Kolleginnen und Kollegen für alle Fragen rund um die Stufenausbildung sowie die verschiedenen Karriere- und Entwicklungsmöglichkeiten innerhalb der Feuerwehr zur Verfügung.

Ein besonderes Highlight der Veranstaltung ist der praktische Mitmachbereich: Ausgestattet mit persönlicher Schutzausrüstung können Interessierte bei einem kleinen Löschangriff selbst aktiv werden und den Umgang mit einem C-Rohr unter fachlicher Anleitung ausprobieren.

Darüber hinaus erwarten die Besucherinnen und Besucher zahlreiche weitere Programmpunkte und Aktionen für Groß und Klein - darunter eine Kinder-Rallye -, bei denen Feuerwehrtechnik und Einsatzalltag hautnah erlebt werden können.

Für das leibliche Wohl der Besucherinnen und Besucher wird selbstverständlich bestens gesorgt.

Die Feuerwehr Remscheid freut sich auf zahlreiche Besucherinnen und Besucher sowie auf spannende Gespräche mit allen, die sich für die Arbeit der Feuerwehr interessieren.

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