Feuerwehr Remscheid

FW-RS: Dachstuhlbrand in einem Reihenhaus

Bild-Infos

Download

Remscheid (ots)

Am heutigen Vormittag gegen 11:30 Uhr wurde die Feuerwehr Remscheid zu einem Brand im Dachbereich eines Wohnhauses gerufen. Aufmerksame Nachbarn hatten eine starke Rauchentwicklung bemerkt und die Einsatzkräfte alarmiert. Direkt danach begaben sich die Nachbarn zu dem betroffenen Gebäude und unterstützen die älteren Bewohner beim Verlassen des Hauses.

Bereits auf der Anfahrt konnten die Einsatzkräfte eine starke Rauchentwicklung erkennen. Da das Gebäude bereits evakuiert wurde, konnte eine umfangreiche Brandbekämpfung eingeleitet werden. Der betroffene Dachbereich wurde zunächst von einer Drehleiter aus gelöscht und zeitglich ein Trupp unter Pressluftatemgeräten im Inneren des Gebäudes eingesetzt. Zum Schutz der angrenzenden Nachbarbebauung wurde ebenfalls eine Drehleiter in Position gebracht. Insgesamt 5 Atemschutztrupps gelang die Brandbekämpfung. Im Dachbereich auf der Gebäuderückseite befand sich eine PV-Anlage. Diese erschwerte ein sofortiges Herankommen an den Brandherd auf der Rückseite. Insgesamt waren 3 Strahlrohre eingesetzt. Der Brand konnte auf das Dach des Gebäudes begrenzt bleiben. Unterstützt wurden die Einsatzkräfte durch die Freiwillige Feuerwehr Lüttringhausen und Lennep vor Ort. Die Wachbesetzung der Hauptfeuerwache für evtl. Paralleleinsätze wurde durch die Freiw. Feuerwehr Morsbach durchgeführt.

Das Haus war nach den durchgeführten Maßnahmen nicht mehr bewohnbar. Die Eigentümer wurden durch Verwandte versorgt und aufgenommen.

Original-Content von: Feuerwehr Remscheid, übermittelt durch news aktuell