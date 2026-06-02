Feuerwehr Remscheid

FW-RS: Traktor in Vollbrand

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Remscheid (ots)

Die Feuerwehr Remscheid wurde am Dienstag, dem 02.06.2026, gegen 12:00 Uhr zu einem Brandereignis in die Ortschaft Engelsburg alarmiert. Ein Mitarbeiter eines landwirtschaftlichen Unternehmens meldete einen Traktorbrand und verständigte die Feuerwehr.

Bereits auf der Anfahrt war eine starke Rauchentwicklung erkennbar, die die gemeldete Lage bestätigte. Ein Traktor mit Anhänger stand in Vollbrand. Unverzüglich wurden Löschmaßnahmen eingeleitet. Durch gezieltes Einsetzen von Strahlrohren konnte der Anhänger nahezu vollständig vor Schäden bewahrt werden.

Zur Brandursache können seitens der Feuerwehr keine Angaben gemacht werden.

Insgesamt waren 20 Einsatzkräfte der Feuerwehr Remscheid im Einsatz. Neben der Berufsfeuerwehr war auch die Freiwillige Feuerwehr Lüdorf-Born vor Ort.

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