Feuerwehr Remscheid

FW-RS: Zahlreiche Einsätze für die Feuerwehr Remscheid am Pfingstmontag

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Remscheid (ots)

Die Feuerwehr Remscheid wurde am heutigen Pfingstmontag, 25. Mai 2026, zu mehreren Einsätzen im Stadtgebiet alarmiert.

Gegen 13:10 Uhr meldeten Spaziergänger einen kleinen Flächenbrand unterhalb der Autobahnbrücke Diepmannsbach. Bereits während der Anfahrt der Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr gingen zahlreiche weitere Notrufe bei der Leitstelle ein, in denen von einer starken Rauchentwicklung sowie einer weiteren Brandstelle im betroffenen Waldgebiet berichtet wurde.

Daraufhin entsandte die Leitstelle zusätzliche Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr aus den Einheiten Nord und Lennep in das Waldgebiet. Während der laufenden Löscharbeiten meldeten Spaziergänger eine weitere Brandstelle an einem Waldweg zwischen Überfeld und Hermannsmühle. Dort glimmte eine kleinere Grünfläche, das Feuer war jedoch bereits vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte selbstständig erloschen.

An den beiden ersten Einsatzstellen brannten insgesamt rund 190 Quadratmeter Vegetationsfläche. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich weitere Brandstellen im Waldgebiet befanden, entschied die Einsatzleitung, eine Drohneneinheit zur Unterstützung anzufordern. Mithilfe der Drohne wurde das Waldgebiet auf weitere Brandherde erkundet und die bereits gelöschten Flächen auf mögliche versteckte Glutnester kontrolliert.

Während dieses Einsatzes wurde die Feuerwehr Remscheid gegen 15:15 Uhr durch mehrere Anwohner zu einem Garagenbrand an der Ackerstraße alarmiert. Die Leitstelle entsandte den Löschzug der Berufsfeuerwehr sowie die Löscheinheit Hasten der Freiwilligen Feuerwehr.

Vor Ort stellten die Einsatzkräfte einen Brand im Bereich des Garagendaches fest, der sich bereits in das Innere der Garage ausgebreitet hatte. Die Feuerwehr bekämpfte das Feuer mit zwei Löschrohren unter Atemschutz sowohl im Innen- als auch im Außenangriff.

Besonders hervorzuheben ist das umsichtige Handeln der Nachbarschaft: Durch den schnellen Einsatz mehrerer Feuerlöscher konnte das Feuer zunächst auf die Garage begrenzt und eine weitere Ausbreitung verhindert werden.

Noch während der laufenden Löscharbeiten erfolgte gegen 15:30 Uhr die nächste Alarmierung. Im Stadtteil Hasenberg hatte ein Heimrauchmelder in einem Wohngebäude ausgelöst. Die eingesetzten Kräfte kontrollierten die betroffene Wohnung, konnten jedoch glücklicherweise kein Schadenfeuer feststellen.

Auf dem Rückweg von den Einsatzstellen kam es zu weiteren Kleinsteinsätzen. Ein Hilfeleistungslöschfahrzeug wurde zu einer technischen Hilfeleistung in das Sana-Klinikum Remscheid alarmiert. Zudem mussten zwei brennende Mülleimer an der Presoverstraße sowie an der Alleestraße durch ein weiteres Löschfahrzeug abgelöscht werden.

Die Ursachen der Brände sind derzeit noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Im Einsatz befanden sich zwei Führungsdienste, der Löschzug der Berufsfeuerwehr, der Rettungsdienst sowie die Einheiten Nord, Lennep und Hasten der Freiwilligen Feuerwehr. Darüber hinaus unterstützte die Drohneneinheit der Feuerwehr Hückeswagen die Maßnahmen im Waldgebiet.

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