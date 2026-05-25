Feuerwehr Remscheid

FW-RS: Baucontainerbrand mit Überschlag auf Garagendach

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Remscheid (ots)

In der Nacht zum Montag am 25.05.2026 wurde die Feuerwehr Remscheid um 00:20 Uhr zu einem Brandereignis in die Virchowstraße alarmiert. Aufmerksame Anwohner bemerkten einen brennenden Baucontainer und verständigten umgehend die Feuerwehr.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte bestätigte sich die gemeldete Lage. Das im Baucontainer gelagerte Material stand bereits in Vollbrand. Zudem bestand die Gefahr, dass sich die Flammen auf ein unmittelbar angrenzendes Garagendach ausbreiten könnten. Unverzüglich wurden zwei Trupps unter Atemschutz zur Brandbekämpfung eingesetzt. Durch den schnellen und gezielten Löschangriff konnte eine weitere Brandausbreitung verhindert werden. Das Garagendach wurde lediglich teilweise durch das Feuer in Mitleidenschaft gezogen.

Zur Brandursache können seitens der Feuerwehr derzeit keine Angaben gemacht werden.

Insgesamt waren 17 Einsatzkräfte der Feuerwehr Remscheid im Einsatz.

Original-Content von: Feuerwehr Remscheid, übermittelt durch news aktuell