Feuerwehr Remscheid

FW-RS: Pkw-Brand auf der A1 Zwei Insassen bleiben unverletzt

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Remscheid (ots)

Gegen 03:00 Uhr wurde die Feuerwehr Remscheid in der Nacht auf Montag zu einem Pkw-Brand auf die Autobahn A1 in Fahrtrichtung Köln alarmiert. Ein Anrufer hatte ein brennendes Fahrzeug auf dem Standstreifen kurz hinter der Anschlussstelle Remscheid gemeldet.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte bestätigte sich die Lage. Ein Pkw mit zwei Insassen hatte zuvor eine Rauchentwicklung festgestellt und das Fahrzeug daraufhin auf dem Standstreifen abgestellt. In der Folge geriet der Pkw in Vollbrand.

Die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr leiteten umgehend die Brandbekämpfung ein und konnten das Feuer innerhalb kurzer Zeit unter Kontrolle bringen und vollständig löschen.

Während der Löscharbeiten wurde der rechte Fahrstreifen der Autobahn gesperrt. Beide Insassen des Fahrzeugs blieben unverletzt.

Nach rund 45 Minuten war der Einsatz beendet. Die Autobahn konnte anschließend - mit Ausnahme des Standstreifens - wieder für den Verkehr freigegeben werden.

Insgesamt waren vier Einsatzfahrzeuge mit 16 Kräften der Feuerwehr Remscheid im Einsatz.

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