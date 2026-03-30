Feuerwehr Remscheid

FW-RS: Gefahrguteinsatz an Tankstelle Umweltschaden verhindert

Remscheid (ots)

Remscheid - In den frühen Morgenstunden wurde die Feuerwehr Remscheid gegen 02:10 Uhr zu einem Gefahrguteinsatz auf dem Gelände einer Tankstelle alarmiert.

Nach ersten Erkenntnissen hatte ein Lkw beim Rangieren einen Poller übersehen und diesen angefahren. Infolgedessen wurde der Dieseltank des Fahrzeugs beschädigt, wodurch größere Mengen Dieselkraftstoff unkontrolliert austraten.

Aufgrund der unmittelbaren Nähe zur Hauptfeuer- und Rettungswache trafen die Einsatzkräfte innerhalb kürzester Zeit an der Einsatzstelle ein und konnten umgehend Maßnahmen zur Gefahrenabwehr einleiten. Der beschädigte Tank wurde provisorisch abgedichtet, sodass ein weiteres Austreten von Kraftstoff weitgehend verhindert werden konnte.

Ein Großteil des ausgelaufenen Diesels wurde durch die vorhandene Abscheideanlage der Tankstelle aufgefangen, wodurch ein erheblicher Umweltschaden vermieden werden konnte. Verunreinigte Flächen wurden durch die Feuerwehr mit Bindemitteln abgestreut und aufgenommen.

Da eine vollständige Abdichtung des Tanks nicht möglich war, wurde der verbleibende Kraftstoff durch die Einsatzkräfte aus dem beschädigten Tank abgepumpt.

In Zusammenarbeit mit dem hinzugezogenen Umweltamt wurde abschließend überprüft, ob Kraftstoff in die Umwelt gelangt war. Dies konnte nicht festgestellt werden.

Der Einsatz konnte nach rund 1,5 Stunden beendet werden. Insgesamt waren 12 Einsatzkräfte mit vier Fahrzeugen der Berufsfeuerwehr im Einsatz.

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