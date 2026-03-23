Feuerwehr Remscheid

FW-RS: Laubenbrand

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Remscheid (ots)

In der Nacht vom 23. März 2026 wurde die Feuerwehr Remscheid um 01:40 Uhr zu einem Laubenbrand in die Julius-Leber-Straße alarmiert. Aufmerksame Zeitungsboten hatten zuvor den Brand gesichtet und gemeldet.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand die betroffene Laube bereits in Vollbrand. Umgehend wurden zwei Trupps unter Atemschutz zur Brandbekämpfung eingesetzt und eine Wasserversorgung sichergestellt.

Zur Brandursache können seitens der Feuerwehr keine Angaben gemacht werden, die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Insgesamt waren 17 Einsatzkräfte der Feuerwehr Remscheid im Einsatz.

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