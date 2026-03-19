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Feuerwehr Remscheid

FW-RS: Brand eines Gabelstaplers in Betriebshalle

Remscheid (ots)

Die Feuerwehr Remscheid wurde am Nachmittag des 19. März mit dem Stichwort F-3-Industrie zu einem Brand in der Produktionshalle eines Betriebes an der Taubenstraße alarmiert. Bei Eintreffen der Feuerwehr befanden sich keine Betriebsangehörigen mehr in der Halle und das brennende Flurförderzeug war bereits aus der Halle entfernt worden. Auch erste Löschmaßnahmen durch Mitarbeiter haben gute Wirkung gezeigt. Die Maßnahmen der ersteintreffenden Löscheinheit Hasten der Freiwilligen Feuerwehr Remscheid beschränkten sich auf Nachlöscharbeiten, parallel dazu wurden Lüftungsmaßnahmen in der verrauchten Produktionsstätte eingeleitet. Der Löschzug der Berufsfeuerwehr wurde nicht tätig, alarmierte Sonderfahrzeuge mit speziellem Löschmittel konnten auf der Anfahrt abbrechen.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Remscheid
Einsatzleitung: BA Theo Aldermann

Telefon: 02191/ 16 2400
E-Mail: presse.feuerwehr@remscheid.de

Original-Content von: Feuerwehr Remscheid, übermittelt durch news aktuell

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