Feuerwehr Remscheid

FW-RS: Vier Verletzte bei Brand in Mehrfamilienhaus.

Remscheid (ots)

Am späten Montagabend gegen 23:37 Uhr wurde die Feuerwehr Remscheid zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus an der Kölner Straße alarmiert. Bei Eintreffen der ersten Kräfte bestätigte sich ein Zimmerbrand in einer Erdgeschosswohnung. Da bereits dichter Rauch in den Treppenraum eingedrungen war, war den Bewohnern der darüberliegenden Etagen der Fluchtweg abgeschnitten. Die Feuerwehr leitete umgehend eine umfassende Menschenrettung ein. Während zwei Trupps unter Atemschutz im Innenbereich vorgingen, wurde eine Person im Außenbereich über eine Drehleiter in Sicherheit gebracht. Parallel dazu wurde die Brandbekämpfung in der Brandwohnung durchgeführt. Im Anschluss an die Brandbekämpfung wurde das Gebäude belüftet. Die Brandwohnung selbst ist vorerst unbewohnbar. Insgesamt versorgte der Rettungsdienst vor Ort vier leicht verletzte Personen, von denen zwei zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser transportiert wurden. Die Feuerwehr Remscheid war mit 36 Einsatzkräften und 11 Fahrzeugen der Berufsfeuerwehr, der Löscheinheit Lennep sowie des Rettungsdienstes im Einsatz.

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