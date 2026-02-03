Feuerwehr Remscheid

FW-RS: Maschinenbrand im Gewerbegebiet Remscheid

Remscheid (ots)

Am heutigen Abend gegen 19:00 Uhr kam es im Gewerbegebiet Lüttringhausen in einer Härterei zu einem Maschinenbrand, der auf die Abluftanlage übergriff und sich dort weiter ausbreitete. Mitarbeitende des Betriebes reagierten umsichtig und leiteten noch vor Eintreffen der Feuerwehr erste Löschmaßnahmen mittels Feuerlöschern ein.

Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurde das Gebäude umgehend geräumt sowie der Rauch- und Wärmeabzug ausgelöst. Durch die Feuerwehr erfolgten umfassende Kontrollmaßnahmen des betroffenen Bereiches. Hierbei konnten keine weiteren Schadensausbreitungen oder Brandnester festgestellt werden.

Insgesamt waren 18 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr im Einsatz.

