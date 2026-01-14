PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr Remscheid

FW-RS: Werbeschild gerät in Brand - Feuerwehr im Einsatz

Remscheid (ots)

Am Montagmorgen kam es gegen 8:45 in der Alleestraße zu einem Brand an einer außen angebrachten Werbeanlage eines Geschäftsgebäudes. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet das beleuchtete Werbeschild in Brand.

Die alarmierte Feuerwehr rückte umgehend zum Einsatzort aus. Mithilfe eines C-Rohres wurde der Brand in mehreren Metern Höhe zügig gelöscht. Durch das schnelle Eingreifen konnte eine Ausbreitung des Feuers auf die Gebäudefassade verhindert werden.

Während der Löscharbeiten wurde der betroffene Straßenabschnitt kurzzeitig gesperrt. Personen kamen nach derzeitigem Kenntnisstand nicht zu Schaden.

Zur Brandursache sowie zur Höhe des Sachschadens hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Remscheid
Einsatzleitung: Sebastian Levy

Telefon: 02191/ 16 2400
E-Mail: presse.feuerwehr@remscheid.de

Original-Content von: Feuerwehr Remscheid, übermittelt durch news aktuell

