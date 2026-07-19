Feuerwehr Oberhausen

FW-OB: Vereinsheim brennt in Oberhausen-Alstaden

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Oberhausen (ots)

An der Solbadstraße in Oberhausen-Alstaden, direkt Nahe der Stadtgrenze, kam es am heutigen Sonntagmorgen zu einem Brandereignis - auf einem dortigen Vereinsgelände brannte ein Gebäude.

Auf Grund der Nähe zur Stadtgrenze, rückte auch die Feuerwehr Mülheim an der Ruhr aus. Nahezu zeitgleich trafen beide Feuerwehren an der Einsatzstelle an. Die Feuerwehr Mülheim an der Ruhr unterstütze die Feuerwehr Oberhausen beim Aufbau des Löschangriffs und mit der Lageerkundung und übergab dann die Einsatzstelle vollständig an die örtlich zuständige Feuerwehr Oberhausen - diese bedankte sich bei den Kolleginnen und Kollegen aus Mülheim an der Ruhr für die gewohnt sehr gute Zusammenarbeit.

Die Objekte der ehemaligen Sportstätte waren offensichtlich verlassen, dennoch kontrollierte die Feuerwehr gemeinsam mit der Polizei alle Gebäude auf mögliche Verletzte oder sich dort noch aufhaltende Personen.

Die Brandbekämpfung wurde durch einen Trupp unter Atemschutz durchgeführt. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde der Löscherfolg mit Wärmebildkameras kontrolliert. Eine Brandnachschau wurde angewiesen.

Personen kamen nicht zu Schaden.

Für die Dauer der Maßnahmen war die Solbadstraße in beide Richtungen vollständig gesperrt.

Die Polizei hat die Brandursachenermittlung aufgenommen.

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