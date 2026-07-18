Feuerwehr Oberhausen

FW-OB: Kellerbrand in Oberhausen-Borbeck - Keine Verletzten

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Oberhausen (ots)

Am Freitagabend, gegen 21:35 Uhr wurde die Feuerwehr Oberhausen zu einem Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Borbeck alarmiert. Aufgrund der Meldung, dass sich möglicherweise noch eine Person in einer Wohnung des Gebäudes befinden sollte, wurden beide Löschzüge der Feuerwehr Oberhausen zur Einsatzstelle entsandt. Nach dem Eintreffen der ersten Einsatzkräfte wurde umgehend die Menschenrettung eingeleitet. Die betroffene Wohnung sowie weitere Bereiche des Gebäudes wurden kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass sich die gesuchte Person nicht in ihrer Wohnung befand. Eine Gefährdung von Personen lag somit nicht vor. Im weiteren Einsatzverlauf ging ein Trupp unter Atemschutz zur Brandbekämpfung in den Kellerbereich vor. Das Feuer konnte schnell lokalisiert und gelöscht werden. Durch das zügige Eingreifen der Feuerwehr wurde eine Ausbreitung des Brandes verhindert. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand. Für die Dauer des Einsatzes wurde der Grundschutz für das Stadtgebiet durch Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr sichergestellt. Die Brandursache ist derzeit noch ungeklärt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Ursache des Feuers aufgenommen.

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