Feuerwehr Oberhausen

FW-OB: Gemeinsamer Löscherfolg bei Brand in Müllbunker

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Oberhausen (ots)

Am heutigen Vormittag wurde die Feuerwehr Oberhausen zu einem Brand in einem Müllbunker einer Müllverbrennungsanlage alarmiert.

Bereits vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte hatte der Betreiber erste Löschmaßnahmen eingeleitet. Der Löschzug der Feuer- und Rettungswache 1 unterstützte den Betreiber bei den weiteren Maßnahmen. Durch dessen schnelles und umsichtiges Handeln konnte das Brandereignis frühzeitig unter Kontrolle gebracht und eine weitere Ausbreitung des Feuers verhindert werden.

Im weiteren Einsatzverlauf wurden bei Kontrollmaßnahmen vereinzelt Glutnester festgestellt. Diese wurden freigelegt und durch gezielte Nachlöscharbeiten abgelöscht, um ein erneutes Aufflammen zu verhindern.

Nach rund drei Stunden konnten die Einsatzmaßnahmen beendet werden. Der Einsatz verlief ohne besondere Vorkommnisse. Personen wurden bei dem Brandereignis nicht verletzt.

Die Feuerwehr bedankt sich beim Betreiber für die gute Zusammenarbeit, die zu einem geordneten und erfolgreichen Einsatzverlauf beigetragen hat.

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