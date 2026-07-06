Feuerwehr Oberhausen

FW-OB: Küchenbrand in Mehrfamilienhaus

Oberhausen (ots)

Am heutigen Tag wurde die Feuerwehr um 10:16 Uhr mit dem Einsatzstichwort "Küchenbrand" auf dem Buchenweg in Königshardt alarmiert. Aufgrund des Meldebildes rückten mehrere Einsatzfahrzeuge zur Einsatzstelle aus. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte hatten sich die Bewohner der betroffenen Wohnung sowie die übrigen Hausbewohner bereits selbstständig und unverletzt ins Freie begeben. Die Feuerwehr leitete umgehend die Brandbekämpfung ein. Ein Trupp unter Atemschutz konnte das Feuer schnell unter Kontrolle bringen und vollständig löschen. Im Anschluss wurde die Brandwohnung entraucht und mit einer Wärmebildkamera auf verbliebene Glutnester kontrolliert. Da sich zeitgleich eigene Einsatzkräfte in einem weiteren Einsatz befanden, wurde die Feuerwehr durch Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Königshardt unterstützt. Durch die gute Zusammenarbeit aller eingesetzten Kräfte konnte eine Ausbreitung des Brandes auf weitere Gebäudeteile verhindert werden. Der Rettungsdienst und die Polizei waren ebenfalls an der Einsatzstelle. Angaben dazu, ob die betroffene Wohnung weiterhin bewohnbar ist, liegen derzeit nicht vor. Die Feuerwehr war mit insgesamt rund 30 Einsatzkräften im Einsatz. Die Brandursache ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Angaben zur Höhe des entstandenen Sachschadens können aktuell noch nicht gemacht werden.

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