Feuerwehr Oberhausen

FW-OB: Herausforderndes Hitzewochenende: Feuerwehr Oberhausen mit außergewöhnlich hohem Einsatzaufkommen

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Oberhausen (ots)

Die Feuerwehr Oberhausen blickt auf ein einsatzintensives Wochenende zurück. Im Zeitraum von Freitag, 26. Juni 2026, 7:00 Uhr, bis Sonntag, 28. Juni 2026, 20:00 Uhr, waren die Einsatzkräfte sowohl im Rettungsdienst als auch im Brandschutz außergewöhnlich stark gefordert. Dank frühzeitig vorbereiteter Einsatzkonzepte sowie des engagierten Zusammenwirkens von Berufsfeuerwehr und Freiwilliger Feuerwehr konnten sämtliche Einsätze zuverlässig und professionell abgearbeitet werden.

Allein im Rettungsdienst rückte die Feuerwehr Oberhausen in dem genannten Zeitraum zu mehr als 270 Einsätzen aus. Dieses Einsatzaufkommen lag deutlich über dem eines üblichen Wochenendes und stellte die Einsatzkräfte vor besondere Herausforderungen. Die im Vorfeld getroffenen präventiven Maßnahmen erwiesen sich dabei als wirkungsvoll. Einen wesentlichen Beitrag leistete die Freiwillige Feuerwehr Oberhausen, die Hilfeleistungslöschfahrzeuge der Berufsfeuerwehr besetzte. Dadurch konnten Einsatzkräfte aus dem Brandschutz zur personellen Entlastung und Rotation im Rettungsdienst eingesetzt werden.

Auch die bewährte interkommunale Zusammenarbeit mit den benachbarten Städten hat sich erneut als verlässlicher Bestandteil der Gefahrenabwehr erwiesen und unterstützte die Bewältigung des erhöhten Einsatzaufkommens.

Parallel zum erhöhten Einsatzaufkommen im Rettungsdienst waren die Kräfte der Feuerwehr Oberhausen auch im Bereich des Brandschutzes und der technischen Hilfeleistung stark gefordert. Insgesamt wurden 29 Hilfeleistungseinsätze bewältigt. Hierzu zählten unter anderem sturmbedingte Einsätze, Notfalltüröffnungen für hilflose Personen sowie die Befreiung eingeschlossener Personen aus Aufzügen. Neun der Hilfeleistungseinsätze standen im Zusammenhang mit den Auswirkungen starker Windböen.

Darüber hinaus rückte die Feuerwehr zu 24 Brandeinsätzen aus. Das Einsatzspektrum reichte von ausgelösten Heimrauchmeldern und Brandmeldeanlagen bis hin zu Zimmerbränden, bei denen ein schnelles und koordiniertes Eingreifen erforderlich war.

Das vergangene Wochenende hat erneut gezeigt, wie wichtig eine leistungsfähige Gefahrenabwehr und eine enge Zusammenarbeit aller beteiligten Einheiten sind. Die Feuerwehr Oberhausen bedankt sich ausdrücklich bei allen haupt- und ehrenamtlichen Einsatzkräften für ihren engagierten Einsatz sowie bei den Partnern der benachbarten Feuerwehren für die jederzeit verlässliche Zusammenarbeit. Nur durch das hervorragende Zusammenspiel von Berufsfeuerwehr, Freiwilliger Feuerwehr und der bewährten interkommunalen Zusammenarbeit konnte das außergewöhnlich hohe Einsatzaufkommen erfolgreich bewältigt werden.

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