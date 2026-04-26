Feuerwehr Oberhausen

FW-OB: Brennender Gasgrill sorgt für Feuerwehreinsatz

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Oberhausen (ots)

Heute Morgen wurde die Feuerwehr Oberhausen gegen 10:40 Uhr zur Ruprechtstraße alarmiert. Dort waren ein Gasgrill, eine Hecke, ein Zaun sowie ein Holzstapel in Brand geraten. Der Eigentümer hatte bereits vor Eintreffen der Einsatzkräfte erste Löschmaßnahmen eingeleitet. Bei Ankunft der Feuerwehr wurde der verbliebene Brand mit einem C-Strahlrohr schnell gelöscht. Anschließend befreiten die Einsatzkräfte die verrauchte Wohnung vom Rauch und kontrollierten die Einsatzstelle mit einer Wärmebildkamera auf mögliche Glutnester. Die Feuerwehr Oberhausen war mit insgesamt 23 Einsatzkräften vor Ort. Sicherheitshinweis der Feuerwehr Grills mit Gas, Holzkohle oder offenen Flammen sollten grundsätzlich mit ausreichend Abstand zu brennbaren Materialien wie Hecken, Zäunen, Gartenmöbeln oder Holzstapeln betrieben werden. Außerdem sollte ein Grill niemals unbeaufsichtigt bleiben. Während des Grillens sollte sich immer eine verantwortliche Person in unmittelbarer Nähe befinden, um im Notfall schnell reagieren zu können. (HB)

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