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Feuerwehr Oberhausen

FW-OB: Balkonbrand greift auf Wohnung und Teile des Daches über

FW-OB: Balkonbrand greift auf Wohnung und Teile des Daches über
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Oberhausen (ots)

Ein der Feuerwehr gemeldeter Balkonbrand griff noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte auf die Wohnung sowie Teile des Dachstuhls über.

Gegen Mittag erreichte die Leitstelle der Feuerwehr eine Meldung über einen Brand auf einem Balkon. Der alarmierte Löschzug der Feuerwache 1 stellte bei Eintreffen bereits einen auf die Wohnung und den Dachstuhl ausgedehnten Brand fest und forderte weitere Einsatzkräfte zur Unterstützung nach. Die sofort eingeleiteten Löschmaßnahmen von Innen und Außen konnten ein Übergreifen des Brandes auf den gesamten Dachstuhl letztlich verhindern. Lediglich die Nachlöscharbeiten gestalteten sich aufwendiger, da Teile der Dacheindeckung sowie Wandverkleidung entnommen werden mussten, um an die Glutnester zu gelangen. Alle Bewohner konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen, sodass niemand verletzt worden ist. Die Freiwillige Feuerwehr stellte den Grundschutz sicher und unterstützte tatkräftig an der Einsatzstelle. Zwei betroffene Wohneinheiten bleiben vorerst unbewohnbar.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Oberhausen
Telefon: 0208 8585-1
E-Mail: feuerwehrleitstelle@oberhausen.de

Original-Content von: Feuerwehr Oberhausen, übermittelt durch news aktuell

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