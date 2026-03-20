Feuerwehr Oberhausen

FW-OB: Katzen beim Entstehungsbrand gerettet

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Oberhausen-Sterkrade (ots)

Am Freitagmorgen wurde die Leitstelle der Feuerwehr Oberhausen kurz nach 8 Uhr mit einem Hilferuf kontaktiert. In einer Dachgeschosswohnung auf der Odenwaldstraße hatten die Rauchwarnmelder angeschlagen und es war bereits Rauch im Treppenraum wahrzunehmen. Die Leitstelle entsandte daraufhin sofort den Löschzug der Feuer- und Rettungswache 2.

Die Einsatzkräfte vor Ort trafen das am Telefon beschriebene Lagebild an. Durch den schnellen Löschangriff eines Trupps unter Atemschutz konnte der Entstehungsbrand in der betroffenen Wohnung gelöscht werden. Aufgrund der starken Rauchentwicklung durch verbrannte Kunststoffe musste die Wohnung jedoch aufwendig entraucht werden. Glücklicherweise wurde bei dem Brand niemand verletzt. Zwei Katzen hingegen mussten von der Feuerwehr in Sicherheit gebracht werden. Sie wurden in einen rauchfreien Bereich geführt und werden nun vom Besitzer beim Tierarzt vorgestellt.

Da auch die Schutzausrüstung der Einsatzkräfte vom Brandrauch betroffen war, kam der Gerätewagen-Hygiene zum Einsatz, mit dem sich die Kräfte schnellstmöglich umziehen und reinigen können.

Der Einsatz dauerte etwa 45 Minuten, währenddessen die Odenwaldstraße voll gesperrt war. (fd)

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