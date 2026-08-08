Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

FW-MH: Nächtlicher Bauwagenbrand in Mülheim-Altstadt

Bild-Infos

Download

Mülheim an der Ruhr (ots)

Am 08.08.2026 gegen 1:10 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem brennenden Bauwagen auf einen Parkplatz an der Auerstraße im Stadtteil Altstadt in Mülheim an der Ruhr alarmiert.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war eine starke Rauchentwicklung aus dem Bauwagen zu erkennen. Ein Trupp unter Atemschutz ging mit einem C-Rohr zur Brandbekämpfung vor. Bei den Löscharbeiten wurde zudem eine Gasflasche durch die Feuerwehr gesichert.

Die Löschmaßnahmen zeigten schnellen Erfolg. Anschließend wurde die Brandstelle mit einer Wärmebildkamera auf Glutnester kontrolliert und Nachlöscharbeiten wurden durchgeführt.

Verletzt wurde niemand. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben. Die Feuerwehr war rund eine Stunde im Einsatz. (RSch)

Original-Content von: Feuerwehr Mülheim an der Ruhr, übermittelt durch news aktuell