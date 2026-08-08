PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Mülheim an der Ruhr mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

FW-MH: Nächtlicher Bauwagenbrand in Mülheim-Altstadt

FW-MH: Nächtlicher Bauwagenbrand in Mülheim-Altstadt
  • Bild-Infos
  • Download

Mülheim an der Ruhr (ots)

Am 08.08.2026 gegen 1:10 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem brennenden Bauwagen auf einen Parkplatz an der Auerstraße im Stadtteil Altstadt in Mülheim an der Ruhr alarmiert.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war eine starke Rauchentwicklung aus dem Bauwagen zu erkennen. Ein Trupp unter Atemschutz ging mit einem C-Rohr zur Brandbekämpfung vor. Bei den Löscharbeiten wurde zudem eine Gasflasche durch die Feuerwehr gesichert.

Die Löschmaßnahmen zeigten schnellen Erfolg. Anschließend wurde die Brandstelle mit einer Wärmebildkamera auf Glutnester kontrolliert und Nachlöscharbeiten wurden durchgeführt.

Verletzt wurde niemand. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben. Die Feuerwehr war rund eine Stunde im Einsatz. (RSch)

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Mülheim an der Ruhr
ELD
Telefon: 0208-455 92
E-Mail: feuerwehr-leitstelle@muelheim-ruhr.de
http://www.feuerwehr-muelheim.de

Original-Content von: Feuerwehr Mülheim an der Ruhr, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Mülheim an der Ruhr mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr Mülheim an der Ruhr
Weitere Meldungen: Feuerwehr Mülheim an der Ruhr
Alle Meldungen Alle
  • 03.08.2026 – 23:24

    FW-MH: Person in Notlage auf der Ruhr

    Mülheim an der Ruhr (ots) - Am heutigen Montag den 03.08.2026 um 21.04 Uhr wurde der Leitstelle Mülheim eine hilflose Person auf der Ruhr im Bereich des Kahlenbergwehrs gemeldet. Da auf Ansprache vom Ufer aus keine Reaktion erfolgte, alarmierten aufmerksame Passanten umgehend die Rettungskräfte. Es wurde der Wasserrettungszug und Taucher der Feuerwehr Mülheim, sowie die DLRG mit mehreren Booten zur Ruhr alarmiert. Vor ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren