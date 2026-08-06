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Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

FW-MH: Verkehrsunfall auf der A40

FW-MH: Verkehrsunfall auf der A40
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Mülheim an der Ruhr (ots)

Am heutigen Donnerstag kam es um kurz nach 16 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der A40. Nach Eingang mehrerer Notrufe wurde sofort ein Hilfeleistungszug samt Rettungswagen und Notarzteinsatzfahrzeug zur Einsatzstelle geschickt. Der Unfall ereignete sich in Fahrtrichtung Essen, Höhe Abfahrt Heißen. Schon vor Eintreffen der Einsatzkräfte konnte der Fahrer des verunfallten PKW das Fahrzeug selbstständig verlassen. Dieser wurde umgehend durch den Rettungsdienst versorgt und in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert. Die Einsatzstelle wurde zunächst durch die Berufsfeuerwehr und im späteren Verlauf durch die Autobahnpolizei abgesichert. Trotz des massiven Schadens mussten keine auslaufenden Betriebsstoffe aufgefangen werden. Lediglich die Fahrzeugbatterien wurden vorsichtshalber abgeklemmt, um eine mögliche Brandgefahr ausschließen zu können. Nach circa 50 Minuten Einsatzdauer konnte die Einsatzstelle der Polizei übergeben werden, die im Anschluss noch die Unfallaufnahme durchführen musste. Aufgrund des Unfallereignisses kam es zu einer massiven Beeinträchtigung des Verkehrs. Wir bitten in solchen Situationen darum, frühzeitig eine Rettungsgasse zu bilden und auch an nachfolgende Rettungsfahrzeuge zu denken.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Mülheim an der Ruhr
Telefon: 0208-455 92
E-Mail: feuerwehr-leitstelle@muelheim-ruhr.de
http://www.feuerwehr-muelheim.de

Original-Content von: Feuerwehr Mülheim an der Ruhr, übermittelt durch news aktuell

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